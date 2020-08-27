Türk Telekom ve iştirakleri Bilişim 500’de zirvede

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom ile iştirakleri İnnova ve AssisTT, Bilişim 500’de zirveye çıkarak önemli başarılar kazandılar. Bu yıl 21’incisi düzenlenen Ödül Töreninde Türk Telekom, "Türkiye Merkezli Üretici - Hizmet - İnternet Hizmeti", "Türkiye Merkezli Üretici - Hizmet" ve "Ankara Şirketleri İlk 10" kategorilerinde birincilik elde etti.
- İnnova ve AssisTT de zirveyi kimseye bırakmadı
Türk Telekom’un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcısı İnnova ise "Sistem Entegratörü ve İş Ortağı" ana kategorisinde "Danışmanlık", "Yılın İş Uygulamaları" ve "ERP Yazılım" kategorilerinde birincilik ödülünün sahibi oldu. İnnova ayrıca, Bilişim 500 genel sıralamasında (satış gelirlerine göre) 24. sırada yer aldı.
Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT de "Türkiye Merkezli Üretici" ana kategorisinde "Yılın Dış Kaynak Kullanımı Hizmeti Kategori Birincisi" ödülüyle zirveye çıktı. AssisTT ayrıca Bilişim 500 genel sıralamasında (satış gelirlerine göre) 21. sırada yer aldı.
BThaber Yayıncılık tarafından her yıl yapılan Bilişim 500 Araştırması’na ilişkin veriler, sektöre ayna tutuyor, bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu ve özel sektör alımlarında bir referans olarak kullanılıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!