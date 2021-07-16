TT'nin şirketinden dünyaya teknoloji ihracı

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Dünyaya teknoloji ihraç etme çalışmaları kapsamında Türk Telekom'un grup şirketi Argela'nın ABD'deki iştiraki Netsia ile Tayvan'ın en büyük operatörü Chunghwa Telecom, "Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi (SEBA)" teknolojisi üzerine bir iş birliği yaptı. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre şirket, şebeke teknolojilerinde stratejik önem taşıyan bir teknoloji olan SEBA konusundaki çalışmalarıyla dünyaya açılıyor.

Bu kapsamda, Türk Telekom grup şirketi Argela'nın ABD’deki iştiraki Netsia, Tayvan'ın en büyük operatörü Chunghwa Telecom ile bir iş birliğine imza atarken, Netsia'nın sunduğu yenilikçi sanallaştırılmış ve mikro hizmet tabanlı mimariye sahip SEBA+ çözümü Chunghwa Telecom'un laboratuvarlarına entegre edildi.

‘AYRINTILI TESTLER YAPTILAR’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Argela Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Kaytaz, Chunghwa Telecom'un, SDN tabanlı sanallaştırılmış geniş bant arenasında öncülük ettiğini belirtti. Netsia SEBA+ çözümünün operatörlerin erişim ağlarındaki siloları ortadan kaldırmalarına yardımcı olarak, tüm erişim ağı için merkezi ve çevik bir yönetim sunduğunu belirten Kaytaz, şunları söyledi:

"SEBA+ çözümü, geniş bant erişim ağını farklı hizmet gereksinimlerine ve müşteri deneyimi ihtiyaçlarına göre uyarlamasını sağlıyor. Çözüm ayrıca operatörlerin satıcıya bağımlılığı ortadan kaldırarak CAPEX ve OPEX maliyetlerini optimize etmelerini destekliyor, daha kontrol edilebilir ve esnek PON ağlarına izin veriyor ve böylece ağdaki yeni abonelerin ve hizmetlerin sıfır dokunuş ile kurulumu gibi kritik özellikleri etkinleştiriyor. Chunghwa Telecom ekibiyle iş birliğimiz son derece verimli geçti. Netsia SEBA+ çözümümüzün kendi ağlarında canlı olarak dağıtıma hazır olduğundan emin olmak için ayrıntılı testler yaptılar."

Chunghwa Telecom Laboratuvarları Başkanı da Dr. Ivan Lin de "Chunghwa Telecom Laboratories olarak açık ağ standartlarını benimsiyoruz ve ağ altyapısının ve bulut mimarisinin avantajlarını keşfetmek için yazılım/donanım ortaklarıyla iş birliklerini sürdüreceğiz" dedi.