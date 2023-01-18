Türk Telekom'da Axel Bouteille 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Jerian Grant 18 sayıyla skora katkı yaptı.

Son çeyrekte etkili olarak rakibini oyundan düşüren Türk Telekom, Veolia Towers Hamburg'u 24 sayı farkla 98-74 mağlup etti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan ve Bouteille ile üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle farkı 13 sayıya (58-45) çıkaran mavi-beyazlılar, final periyoduna 70-61 skor avantajıyla girdi.

Türk Telekom, tempolu başlayan maçın 6. dakikasını Berk Demir'in üst üste basketleriyle 12-6 önde geçti. Savunmasını sertleştiren ve 7-0'lık seri bulan konuk ekip, 13-12'lik skor üstünlüğünü yakaladı. Türk Telekom'un 10 top kaybı yaptığı ilk çeyrek, 19-19'luk eşitlikle tamamlandı.