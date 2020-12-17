‘Siber güvenlik için yerli çözümler şart'

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‘Siber Güvenlik Haftası’ öncesinde açıklamalar yapan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Amacımız kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayan bir ülke olmak” dedi. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin 21-25 Aralık’ta çevrimiçi düzenleyeceği Siber Güvenlik Haftası öncesinde konuşan Kıraç, şunlar söyledi:

“Türk Telekom olarak ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olduğumuzun bilincindeyiz. Siber Güvenlik Merkezi’mizde, kritik kamu ve özel sektör kuruluşlarından 1500’ü aşkın müşterimize, 7/24 kesintisiz ve coğrafi yedekli olarak güvenlik hizmet ve çözümleri sunuyoruz. Merkezimizde kullanılan ürünlerin önemli bir kısmı yerli ve milli çözümlerden oluşuyor.”

“YERLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Pandemi döneminde, dijital ekosistemin ekonomi, vatandaşlar ve politik yaşam açısından ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını belirten Kıraç, “Türk Telekom olarak gerçek anlamda siber güvenliği sağlamanın ancak yerli ve milli çözümlerle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu amaçla hem yerli ve milli çözümler geliştiriyor, hem de yerli ekosistemdeki ürünleri destekliyoruz. Bu kapsamda birçok ürün ve sistemi, yabancı ürüne ikame olacak şekilde yerlileştirdik ve bir çoğuyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızdan bir kısmını kendi Ar-Ge ekiplerimizle geliştirirken, bazılarını da yerli ve milli ekosistemde faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarıyla beraber gerçekleştiriyoruz. Öncelikle en kritik ve bize maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi stratejisiyle hareket ediyoruz. Amacımız kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayan bir ülke olmak” diye konuştu.

Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi kadar, bu teknolojileri geliştirmekte olan girişimlerin desteklenmesinin de büyük önem taşıdığına inandıklarını belirten Kıraç, “Bu kapsamda, PİLOT, TT Ventures, SANTRAL ve MUCİT gibi programlarımızla ülkemizdeki girişimcilik ekosistemini destekliyoruz” dedi.

“BİREYSEL KULLANICILAR TÜM UYGULAMALARINI GÜNCEL TUTMALI”

Siber güvenlik konusunda bireysel kullanıcılara bazı tavsiyelerde bulunan Kıraç, şu uyarıyı yaptı: “Birçok saldırı güncel olmayan yazılımların açıkları kullanılarak yapılıyor. Bu nedenle kullanıcılar tüm uygulamalarını güncel tutmalı. Güvenlik yazılımları başta olmak üzere tüm altyapıların güvenlik güncellemelerine dikkat edilmeli.”

1 MİLYON İSTİHDAM PROJESİNE DESTEK

Siber güvenlik alanında yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamak amacıyla Siber Güvenlik Kampı ve Fikir Maratonu’nu hayata geçirdiklerini de hatırlatan Kıraç, ayrıca destek verdikleri 1 Milyon İstihdam Projesi kapsamında BTK Akademi - Türk Telekom iş birliğinde 10’dan fazla siber güvenlik eğitiminin, eğitim kataloğuna eklendiğini ve bugüne kadar 80 binden fazla kişinin bu eğitimlerden faydalandığını belirtti.