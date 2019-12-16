HABERTURK.COM / AA

Türk Telekom, “Programattik” adını verdiği dijital reklam çözümlerine bir yenisini daha ekledi. 2016 yılından bu yana Programattik DSP platformu ile dijital reklam satın alma hizmeti sunan Türk Telekom, yayıncılara yönelik Programattik SSP ürününü de hizmete alarak, reklamverenlerin yanı sıra yayıncılara da hizmet vermeye başladı.

Türk Telekom, dünyada programatik reklam teknolojisinin gelişimine paralel olarak Programattik’i üç yıl önce hizmete sundu. Yurt içindeki ve uluslararası alandaki iş birlikleri ile reklamverenlere çözüm ortağı olarak hizmet sunan Programattik, bugüne kadar pek çok Türk firmasının dijital reklam hedeflerine katkı sağladı.

PROGRAMATTİK SSP HİZMETİ YAYINCILARA BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK

Türk Telekom’un Programattik SSP çözümünü tercih eden yayıncılar, yabancı çözüm sağlayıcılarla çalıştıklarında oluşan çifte vergi sürecini yaşamadan, yerli firma ile çalışmanın avantajından yararlanıyorlar. Programattik SSP ile yayıncılar ayrıca tek elden yerel, tam zamanlı operasyon desteği, detaylı raporlama ile kolay ve çok yönlü analiz gibi imkanlardan da faydalanıyor.

Programattik ile dijital reklamcılık alanında hızlı büyümesini sürdüren Türk Telekom, teknolojiden güç alan DSP ürünü ile elde ettiği başarının ardından şimdi de pek çok avantajı bir arada sunan SSP hizmeti ile yayıncıların aradığı, yerli ve güvenilir çözüm ortağı olmak ve yabancı oyuncuların domine ettiği sektörde yerli oyuncuların da başarılı işler yapabileceğini kanıtlamak istiyor.

Programattik SSP’nin yayıncılara sunduğu başlıca avantajlar ise şöyle:

- Header bidding uyumluluğu ile bağlantı kolaylığı

- Display, App ve Video desteği

- Güçlü reklamveren kontrolü ile değeri altında konumlanmayan trafik

- Detaylı raporlama ile kolay ve çok yönlü analiz imkanı

- Yerel, tam zamanlı operasyon ve hesap desteği

- Yerli çözüm ile düşük vergi maliyeti