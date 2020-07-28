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Türk Telekom'un, Türkiye'de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla 2013 yılında hayata geçirdiği Pilot girişim hızlandırma programının 8'inci dönem girişimleri belirlendi. 8 ekibe, toplamda 1.2 milyon TL nakit desteği ile birlikte iş birliği yapma imkanı sunulacağı açıklandı.

Program hakkında bilgi veren Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, "Pilot'tan bugüne kadar 65 girişim mezun oldu. Girişimlere toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği verdik. Destek verdiğimiz girişimler geçtiğimiz yıl 350 kişiye istihdam sağladı, 41 milyon TL ciro elde etti. Girişimlere verdiğimiz destekle ülke ekonomisine katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Her ekibe 150 bin TL nakit desteğinin yanı sıra aynı zamanda güçlü bir mentor desteği de sağlıyoruz. Desteklediğimiz girişimlerin küresel çapta başarılara imza atmasını istiyoruz" dedi.

Programa seçilen girişimler ise şu şekilde açıklandı, CryptoIndexSeries, Hevi AI, PDAccess, ProcessEye Studio, Qubitro / IoT, Resardis, Sanction Scanner, Syntonym.