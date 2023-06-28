Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li forvet James Palmer'i kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, altıncı transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "James Palmer yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçtiğimiz sezon JL Bourg forması giyen James Palmer'i renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin James Palmer." ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie, Metehan Akyel, Jalen Adams ve Troy Selim Şav'la sözleşme imzalamıştı.