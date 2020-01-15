HABERTURK.COM

Yılın başında 500 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştiren Türk Telekom, 2019 yılında telekom sektörü içerisinde hisseleri en çok değerlenen operatör oldu.

Bu artış incelendiğinde, Türk Telekom yatırımcılarına 2019 yılı içerisinde dolar cinsinden yüzde 68 getiri sağladı. Diğer yandan, aynı dönem içerisinde yine dolar bazında BIST 100 yüzde 15 getiri sağlarken uluslararası endekslerle karşılaştırma yapıldığında, MSCI gelişmekte olan piyasalar Endeksi yüzde 21, Bloomberg World Telecom Endeksi ise yüzde 14 getiri sağladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, "Türkiye’nin dijital dönüşümüne son 14 yılda 16.2 milyar dolar yatırım yaptık, fiber altyapıyı ise son 10 yılda 10 kattan fazla artırdık. Yılın başında gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık tahvil ihracına toplam 39 ülkedeki 264 yatırımcıdan 5 kat talep geldi. 2019’un ilk 9 ayında yüzde 15.6’lık büyüme ve 1.9 milyar TL net kâr ile son 11 yılın gelir artışında rekor kırdık. Net Borç/FAVÖK oranı ise geçtiğimiz dört yılın en düşük seviyesi olan 1.55x’e geriledi. Ayrıca net açık yabancı para pozisyonumuz 2018'in 3'üncü çeyreğinde 1.767 milyon dolar seviyesinden 446 milyon dolar seviyesine geriledi. Bu sayede gelir tablosunun kur hareketlerine duyarlılığı azalmaya devam etti. Net kârımız geçen senenin ilk 9 ayına kıyasla dikkat çekici bir artış gösterdi ve son 7 seneki en yüksek seviyesine erişerek 1.862 milyon TL oldu” dedi.

Aktan sözlerini şöyle sürdürdü, "Yılın ilk 9 ayında kaydedilen başarılı finansal sonuçların ardından 2019 FAVÖK öngörümüzü sene içinde ikinci kez yukarı yönlü revize ederek 11 milyar TL seviyesine yükselttik. Türk Telekom’un 2018’de 3.90 TL olan hisse değeri yüzde 89 artışla 7.37 TL’ye ulaştı. Aynı dönemde BIST 100’ün TL cinsinden getirisi ise yüzde 30 oldu. Bu sonuçlarla, Türk Telekom 2019’da hisse değeri en çok artan operatör oldu" dedi.