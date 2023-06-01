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Türk Telekom, Galatasaray Nef'i saf dışı bıraktı!

Türk Telekom play-off çeyrek final son maçında Galatasaray Nef'i 91-77 mağlup etti. Seride durumu 2-1'e getiren Türk Telekom yarı finale yükseldi

Giriş: 01.06.2023 - 20:12 | Güncelleme: ABONE OL
Türk Telekom, Galatasaray Nef'i saf dışı bıraktı!
AA / HABERTURK.COM

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Türk Telekom, ağırladığı Galatasaray Nef'i 14 sayı farkla 91-77 yenerek yarı finale yükseldi.

Seriyi 2-1 kazanan başkent ekibi, yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu. Türk Telekom, bu sezon iç sahada oynadığı 17. maçını da galibiyetle tamamladı.

Karşılaşmaya dış şut isabetleriyle başlayan Türk Telekom, ilk 5 dakikayı 15-10 önde geçti. Başkent temsilcisi, Bouteille ve Erkan Yılmaz'ın sayılarıyla 7. dakikada farkı çift hanelere (23-12) çıkardı. Galatasaray Nef, dış şutlarla farkı eritse de Türk Telekom ilk çeyreği 25-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmada kaptığı toplarla hızlı hücuma çıkıp sayılar bulan Türk Telekom, 15. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkarmayı başardı: 38-27. Mavi-beyazlılar, üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 48-40 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Potaya giderek sayılar üreten başkent ekibi, 27. dakikada farkı 13'e kadar çıkarttı: 58-45. Türk Telekom, final periyoduna 9 sayılık avantajla, 64-55 önde girdi.

Son çeyrekte Taylor'un sayılarıyla farkı yükselten Türk Telekom, son 4 dakikaya 82-69 önde girmeyi başardı. Türk Telekom, sahadan 91-77'lik galibiyetle ayrılarak yarı finalist oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Murat Ciner

Türk Telekom: Mehmet Yağmur, Grant 23, Erkan Yılmaz 7, Bouteille 12, Jones 18, Rıdvan Öncel 5, Semih Erden, Berk Demir, Taylor 9, Sestina 17

Galatasaray Nef: McGee 2, Ennis 23, Muhaymin Mustafa 2, Caloiaro 15, Sadık Emir Kabaca 8, Mahir Ağva 3, Ristic 5, Russell 7, Ege Tan Yıldızoğlu 2, Göksenin Köksal 10

1. Periyot: 25-20

Devre: 48-40

3. Periyot: 64-55

Beş faulle oyundan çıkan: 24.32 Mahir Ağva (Galatasaray Nef)

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