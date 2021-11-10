ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, oyun kurucu Anthony Clemmons'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezona Dinamo Sassari takımıyla başlayan 1,92 metre boyundaki oyun kurucu Anthony Clemmons'u renklerimize bağladık." ifadeleri kullanıldı.