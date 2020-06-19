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Türk Telekom, Türkiye ve Çin merkez bankaları arasındaki takas anlaşmasının sağladığı altyapıyı kullanarak Çinli firmalarla yerel para üzerinden ticarette ilk adımı attığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk Telekom ithalat ödemelerinde Çin Yuanı kullandı.

İŞLEMLER ÇİN YUANI ÜZERİNDEN TAMAMLANMAYA BAŞLADI



Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın dış ticarette ilgili ülke yerel paranın kullanımını desteklemek amacıyla Çin Merkez Bankası ile imzaladığı anlaşma imkânlarını değerlendirilerek ilk adımı Çin’den yaptıkları ithalat işlemlerinde attıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bir süredir yerel para cinsinden ticaret için çok geniş kapsamlı görüşmelerin devam ettiğini aktaran Önal “Bu görüşmeler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası, Türk firmaların Çinli firmalar ile yerel para birimleri üzerinden yapacağı ticaret için gerekli teknik altyapıyı tamamladıkları anda hazırlıklara başladık. Türkiye için önemli bir adım olan bu yolda, uluslararası ticari işlemlerimizi, yerel para birimleri ile karşı ülke para birimi yani Çin Yuanı üzerinden tamamlamaya başladık. Ülkemize ve ekonomimizin uzun dönem sürdürülebilir dengeli makroekonomi politikalarına desteğimiz konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha göstermek istedik” dedi.