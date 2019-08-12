12 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Telekom, Engelsiz Yaşama Derneği ile işbirliği yaparak 62 ilden 900 çocuğa ve ailelerine işlevsel görme eğitimi verdiği ve az gören çocukları hayata bağlayan kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı’nı geliştirmek için yeni bir adım daha attı.
Temel eğitim okullarında engelsiz akranları ile eğitim alan öğrencilerin bu okullardaki öğretmenlerine işlevsel görme eğitimi konulu eğitim seminerlerinin verildiği Okulumda Günışığı Projesi kapsamında Türk Telekom, okuldaki öğretmenlere az görenler hakkında eğitim seminerleri verilirken az gören çocukların da dersleri daha verimli bir şekilde takip edebilmeleri amacıyla ‘TahtApp’ yazılımını hayata geçirdi. TahtApp uygulaması, gelecek eğitim döneminden itibaren projeye dahil edilen 25 ilköğretim okulunda başlatılacak.
Türk Telekom Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen yazılım sayesinde öğrenci hem dersi dinleyip hem de eş zamanlı olarak tahtayı tabletinden takip edebiliyor. TahtApp, az gören çocukların sınıfın fiziksel ortamından, aydınlatmadan bağımsız şekilde tahtayı tablete aktararak az gören çocukların engelsiz akranlarıyla bir arada eğitim alabilmesini sağlıyor. TahtApp uygulaması, bireysel olarak okuma ve ışık algılamada farklılıkları olan az gören çocukların ders takibinde standardizasyonu amaçlıyor.
Az gören öğrencilerin okuma hızlarındaki farklılığın ve öğretmenin tahtanın önünde durmasının görüşü engellemesinin de dikkate alındığı TahtApp uygulamasında bulunan “öğretmen kaldırma” özelliği de bulunuyor. Bu özellik; öğretmen tahta önünde durduğunda, bu görüntüyü otomatik olarak algılıyor ve öğrencilerin önündeki ekrandan öğretmen görüntüsünü kaldırarak, tahtanın içeriğini öğrencilere sunuyor.
Bu sayede öğrenci tahta üzerinde yer alan ders içeriklerini takılmadan okuyabiliyor. Uygulamanın otomatik ders kaydetme özelliği de işlenen ders görüntülerinin cihaza kaydedilmesini sağlıyor. Bu sayede öğrenci ders saatleri dışında da ders konularını tekrar edebiliyor.
UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?
Türk Telekom Ar-Ge ekibinin Günışığı Projesi kapsamındaki az gören çocuklara sınıf ortamında destek olmak için TahtApp yazılımını geliştirdiğini belirten Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Birçok yenilikçi özelliğe sahip olan bu yazılım ile az gören çocukların sınıflarda kendi akranları ile birlikte dersleri takip edebilmesine destek vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.
TahtApp, WiFi kablosuz ağ destekli bir kamera, mobil bir router, bir akıllı tablet ve bu tablet üzerinde çalışan ‘TahtApp’ yazılımından oluşuyor. Tahtayı tamamen görecek şekilde yerleştirilen kamera ile alınan görüntü yerel kablosuz ağ üzerinden tabletteki uygulamaya aktarılıyor.
Görüntünün uygulama üzerinde çeşitli görüntü işleme ve bilgisayarla görme teknolojileri ile büyütülmesi ve kontrastının yükseltilmesi, öğrencinin tahtadaki içerikleri tablet ekranında görebilmesine olanak veriyor. Böylece, okuma ve ışık algılamada farklılıkları olan az gören çocukların sınıfta ders takibinde ihtiyaç duydukları standardizasyonun sağlanması hedefleniyor.
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