02 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tivibu ile Basketbol Süper Ligi yayın haklarının sahibi Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basketbol karşılaşmasında bir ilke imza attılar.
Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Önal ve Türkoğlu, Basketbol Süper Lig canlı maç yayınını, Türk Telekom Ümraniye Teknopark’ta VR gözlükleri ile maçın içindeymiş gibi izlediler. Yayın, Türk Telekom’un Huawei ile kurduğu canlı 5G test şebekesi üzerinden ve yeni nesil yayıncılık teknolojileri çözümü sunan yerli tasarım yazılım firması Garage Atlas’ın sağladığı 360 derece kamera açısıyla 4K çözünürlüğünde aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Bugün burada Türkiye’nin gerçek anlamda ilk 5G canlı maç yayınını gerçekleştirerek eşsiz bir 5G deneyimi yaşamış olduk. 5G teknolojisinin spor yayınlarında kullanımı, sporseverlere yepyeni bir kullanıcı deneyimi yaşatacak. Çok düşük gecikme ile yüksek hızda video aktarımına olanak tanıyan 5G canlı yayın teknolojisiyle, tuttuğunuz takımın maçlarını artık maça gitmeden canlı olarak izlemek mümkün olacak” dedi.
'FİBER ALTYAPI 5G İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP'
Türkiye’nin ana iletişim omurgası niteliğindeki fiber altyapının 5G için de kritik öneme sahip olduğunu belirten Önal; “Ülkemizin en ücra köşelerine kadar uzanan fiber altyapımızı son 10 yılda 10 kattan fazla artırarak 305 bin kilometre kablo ile 7.5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğa çıkardık. Mobil baz istasyonlarımızın yarısına yakınını 5G’nin yapı taşı fiber ile altyapımıza bağladık. 5G alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra şu an Türk Telekom’un, fiber altyapı yaygınlığı bakımından da 5G’ye en hazır operatör konumunda olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Diğer yandan, önümüzdeki dönemde hayatımızın birçok alanında yer alacak 5G teknolojisini TV yayıncılığı gibi farklı platformlarda da kullanacağız” diye konuştu.
'CAMİAMIZ ADINA MUTLULUK VERİCİ'
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise: “Bugün tarihi bir olaya tanıklık ettiğimiz için herkes gibi bizler de heyecanlıyız. Türk Telekom’u, teknolojiyi hayatımıza entegre etmekteki başarısı ve yatırımları için tebrik ediyorum. Türkiye’nin ilk 5G canlı maç yayını deneyimini bir basketbol müsabakasında yaşamak camiamız adına mutluluk verici olmuştur. Federasyon olarak bütün sponsorlarımız ve yayıncı kuruluşumuz Tivibu ile karşılıklı güvene dayanan dostane ilişkilerimiz var. Bu anlamda, Türk Telekom CEO’su Sayın Ümit Önal’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
“Bir spor müsabakasının en kilit unsuru seyircidir” şeklinde konuşan Türkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Seyircinin deneyimini ve seyir zevkini artıracak her türlü adımın geri dönüşü de mutlaka olumlu olacaktır. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, basketbolumuzun seyir zevkini artıracak her türlü gelişmeyi destekliyoruz. 5G canlı maç yayını deneyimi bu tecrübeyi bambaşka bir yere taşımıştır. Türk sporunun kalitesini yükseltmekte teknolojinin gücünü kullanan Türk Telekom’u kutluyorum.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!