Türk Telekom'da hedef çeyrek final
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final etabında Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi konuk edecek.
BKT Avrupa Kupası 8'li final etabında Türk Telekom, Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.
Normal sezonu B Grubu'nda 10 galibiyet 8 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Türk Telekom, A Grubu'nu 9 galibiyet 9 mağlubiyetle 6. sırada bitiren Buducnost VOLI ile 8'li final etabında eşleşti.
Başkent temsilcisi, tek maç üzerinden oynanacak etabı kazanması durumunda çeyrek finale yükselme başarısı gösterecek.
Karadağ ekibiyle daha önce 4 kez karşılaşan Türk Telekom'un rakibi karşısında yenilgisi bulunmuyor.