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Türk Telekom çok farklı! Basketbolda Avrupa raporu

Basketbolda temsilcilerimizin 14 Aralık Çarşamba günü aldığı sonuçlar

Giriş: 15.12.2022 - 01:40 | Güncelleme: ABONE OL
Türk Telekom çok farklı! Basketbolda Avrupa raporu

TÜRK TELEKOM RAHAT KAZANDI

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta maçında Türk Telekom, İngiliz ekibi London Lions'u 102-74 yendi.

Türk Telekom, grupta 8. maçında 6. galibiyetini elde ederken, London Lions 4. yenilgisini aldı.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA GALİP

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 6. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımını 72-66 mağlup etti.

BAHÇEŞEHİR MAĞLUP

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın Surne Bilbao takımına 92-60 yenildi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 23-18 önde tamamlayan İspanyol ekibi, devreye 42-32 üstünlükle girdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreğini de 70-46 galip bitiren Surne Bilbao, karşılaşmayı 92-60 kazandı.

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