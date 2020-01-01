Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni yıla -15 derecede çalışan ekiplerle girdi

01 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, Erzurum-Pasinler kara yolunda, zorlu kış şartlarında fiber altyapı çalışmaları sürdüren Türk Telekom ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıla çalışanlarla birlikte girdi.
Soğuk havanın etkili olduğu arazide görevlerini zor şartlarda sürdüren ekiplerle bir süre zaman geçiren Önal, yeni yılda başarı dileklerinde bulundu.
Önal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Telekom'un başarı çıtasının her geçen gün yükseldiğini aktardı.
Türk Telekom'un Türkiye'deki fiber altyapının yüzde 80'inde imzasının bulunduğunu ifade eden Önal, İzmir'den Ağrı'ya, Trabzon'dan Hatay'a tüm Türkiye'yi birbirine bağladıklarını belirtti.
Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece kârlı yerlerde değil Türkiye’nin her karışında, büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Ümit Önal, "Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam Türkiye’nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor. Türkiye’nin dijital varlıklarının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom olarak her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz." diye konuştu.
Fiber dönüşümün yanı sıra fiber hatların bakımları ve onarımları için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Önal, söz konusu hattın ayrı bir önemi olduğunu ifade etti.
Çalışmanın yapıldığı yerin, Ağrı’nın Gürbulak ilçesinden (İran sınırından) başladığını ve Ankara’nın Bala ilçesine kadar uzandığını açıklayan Önal, bu güzergâhın; Gürbulak, Doğubeyazıt, Ağrı, Eleşkirt, Horasan, Pasinler, Erzurum, Aşkale, Tercan, Erzincan ve Refahiye’den geçtiğini belirtti.
Önal, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için ülkenin dijital dönüşümüne son on dört yılda 16,2 milyar dolar yatırım yapıldı. Dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son on yılda 10 kattan fazla artırdık. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı. Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam Türkiye'nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor. Türkiye'nin dijital varlıklarının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom olarak her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz." ifadelerini kullandı
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