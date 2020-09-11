AA

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Basketbol takımı oyuncularımız, teknik ve idari kadrodaki çalışanlarımıza düzenli olarak yaptırdığımız testler sonucunda, takımımızın Antalya kampında bir sporcumuzun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Klinik bulgulara rastlanılmayan oyuncunun Antalya kampından ayrılarak Ankara'ya gittiği, tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.

Açıklamada, turnuvaya katılan takımların sağlığının korunması konusunda hassasiyet gösterildiği aktarılarak, "Resmi lig maçlarına ve Şampiyonlar Ligi 8’li finaline daha sağlıklı başlama düşüncesi doğrultusunda hazırlık turnuvasından ayrılmış bulunuyoruz." denildi.