Başkent temsilcisi, NBA'da görev yapan ilk Türk antrenör olan Erdem Can'ın tanıtım toplantısını, Türk Telekom Genel Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde yaptı.
Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, asbaşkan Savtekin Şentürk, genel menajer Önder Külçebaş'ın hazır bulunduğu toplantıda, Erdem Can'la 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüp başkanı Yusuf Kıraç, Türk Telekom'la Erdem Can'ın hedeflerinin uyuştuğunu dile getirerek, "Önümüzdeki sene Ankara seyircisi mücadele eden sert bir takım görecek. Avrupa'nın ciddi bir basketbol başkentiyiz. Kolej geleneğine sahip bir şehir. Başkentteki basketbol aşkı, hocamızın kuracağı ekiple birlikte, mücadele gücü yüksek bir takım olacağız. İmza törenimiz, Türk basketbolu ve Ankara basketbolu başta olmak üzere herkese hayırlı olsun." dedi.
Ankara'nın bir basketbol şehri olduğunu vurgulayan Kıraç, "Türk Telekom markasının yanında basketbolun olması çok önemli. Gelecek sezon yine ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele etme niyetimiz var. Bu da kısa sürede netleşir. Güçlü bir kadroyla, başarıya aç, mücadeleci bir takım göreceğiz. Tüm Ankaralıları bu takımı seyretmeye davet ediyorum. Bu arada MKE Ankaragücü de bu şehrin önemli markalarından. Süper Lig'e çıktıkları için de tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Başkent ekibinin yeni başantenörü Erdem Can da yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada yetişmiş bir antrenör olarak tekrar şehrime dönmekten büyük mutluluk duyuyorum. Motivasyonumuz çok yüksek. Ankara'ya yakışan bir mücadele ortaya koyan bir ekip oluşturmak istiyoruz. Ankara basketbolunun değerinin bilincindeyiz. Kaybetmeyi asla kabul etmeyen bir ekip oluşturacağız." ifadelerini kullandı.
Başarıya aç bir başantrenör olduğunu belirten Can, "Bu kesinlikle bir meydan okuma. Birikimlerimle, doğru organizasyonda bir meydan okuma yapmam gerekiyordu. Başkanımızın ve kulübümüzün sunduğu perspektif meydan okumama paraleldi. Bu meydan okumanın içine girmeyi tercih ettik." diye konuştu.
ERDEM CAN'IN KARİYERİ
Fenerbahçe'de başantrenör Zeljko Obradovic'in uzun yıllar yardımcılığını yapan Erdem Can, geçen sezon NBA'da görev yapan ilk yardımcı antrenör olmuştu.
Sarı-lacivertlilerle başta THY Avrupa Ligi şampiyonluğu olmak üzere sayısız başarı yakalayan Can, basketbol kariyerine ise başkent Ankara'da başladı. Burada Sümerbank ve Mülkiyespor'da forma giyen Can, basketbolculuk kariyerini noktalamasının ardından Türk Telekom ve Olin Edirne'de yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Japonya'da düzenlenen 2006 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Yeni Zelanda Milli Takımı'nın teknik ekibinde de yer alan Erdem Can, Olin Edirne'de başantrenörlük görevi de üstlendi. Obradovic'in yanı sıra Igor Kokoskov'un da Fenerbahçe'de yardımcılığını yapan Can, geçen sezon başında NBA'da Utah Jazz'ın teknik kadrosuna katıldı.
NBA'den dönen Erdem Can, kariyerine Türk Telekom'un başantrenörü olarak devam edecek.
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