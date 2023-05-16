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Türk Telekom Basketbol Takımı, 29 yıl sonra normal sezonu lider bitirdi

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 29 yıl sonra lider bitirdi.

Giriş: 16.05.2023 - 21:10 | Güncelleme: ABONE OL
Türk Telekom Basketbol Takımı, 29 yıl sonra normal sezonu lider bitirdi
AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçında Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu 96-91 yenmesiyle Türk Telekom, son maçlar öncesi normal sezonu birinci sırada bitirmeyi garantiledi.

İkili averajda Fenerbahçe Beko'nun önünde olan başkent temsilcisi, son maçta Aliağa Petkim'e yenilse bile sezonu zirvede tamamlamış olacak.

Türk Telekom, bu başarıyı ise tam 29 yıl sonra tekrarladı. Tarihinde sadece 1993-1994'te normal sezonu lider bitiren başkent temsilcisi, o dönem ligde PTT ismiyle yer alıyordu.

Geçen sezon play-off'a dahi kalamayan Türk Telekom, başantrenör Erdem Can yönetiminde play-off'lara sezonun lideri olarak girecek.

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