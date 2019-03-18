Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan açıklamada şöyle denildi:

"Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toptan sabit genişbant internet hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu, perakende sabit genişbant hizmetleri pazarındaki rakiplerinin hizmet sunmasını ve abone kazanımını makul olmayan ve haksız gerekçelerle engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.