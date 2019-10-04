Türk Telekom şirketin ve bağlı ortaklıklarının yatırımlarının finansmanı amacıyla, Finnvera (Finlandiya resmi destekli ihracat finansman kuruluşu) sigortası kapsamında BNP Paribas ile 140 milyon euro tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Türk Telekom'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, kredinin nihai vadesinin Haziran 2029 olduğu belirtilerek, ortalama vadesinin de 4.2 yıl olduğu kaydedildi. Açıklamada, kredinin yıllık faiz oranının Euribor artı yüzde 0.25; diğer peşin maliyetler ve sigorta primi dahil toplam maliyetinin ise yıllık Euribor artı yüzde 2.24 olduğu belirtildi.