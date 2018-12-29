29 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Telekom, karşılaşmaya Campbell, Yunus Emre Sonsırma ve Stimac'ın basketleriyle 8-0'lık seriyle başladı. Özellikle üç sayı çizginin gerisinden etkili olan Ankara ekibi, 5. dakika geçilirken 13 sayılık farka (19-6) ulaşarak rakibine mola aldırdı. Mola sonrası toparlanan sarı-kırmızılı takım, Göksenin Köksal ve Harrison'un üç, Auguste'nin de iki sayılık basketleriyle farkı 5 sayıya (19-14) indirdi. Ev sahibi Türk Telekom, Campbell'ın 9 sayı ürettiği ilk periyodu 25-18 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında Galatasaray'da Can Korkmaz ve Erol Can Çinko üç sayılık basketler bulurken, Türk Telekom'da Ender Arslan başarılı iki serbest atış kaydetti. Hücumda Campbell-Gabriel ikilisinin devreye girmesiyle farkı yeniden açmaya başlayan Türk Telekom, 17. dakikada durumu 41-31 yaptı. Galatasaray periyodun son bölümde hücumda pota altını daha etkili kullansa da soyunma odasına Ankara ekibinin 46-39'luk üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü çeyreğe Harrison ve Hayes'in üç sayılık basketleriyle etkili bir giriş yapan Galatasaray, farkı bir sayıya (46-45) kadar eritti. Stimac'ın turnikesine Auguste ile cevap veren sarı-kırmızılılar, Hayes ile üç sayı çizgisinin gerisinden bir basket daha bularak karşılaşmada ilk kez öne geçti: 48-50. Campbell'ın ürettiği basketlerle yeniden skor üstünlüğünü ele geçiren (52-50) Türk Telekom, çeyreği 61-60 önde bitirdi.
Final periyodunun başında skoru 66-62 yapan Türk Telekom, daha sonra Landesberg'in basketiyle farkı 6 sayıya (68-62) çıkardı. Sertleşen mücadelede son 4 dakikaya Stimac'ın basketiyle 74-68 önde giren ev sahibi takım, rakibine mola aldırdı. Son bölümde iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden basketler üretirken, karşılaşmadan 87-81'lik skorla Türk Telekom galip ayrıldı.
Türk Telekom'dan Campbell, 20 sayıyla maçın en skorer isimi oldu.
Salon: Ankara
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu
Türk Telekom: Landesberg 11, Yunus Emre Sonsırma 10, Gabriel 18, Campbell 20, Stimac 19, Redding 1, Ender Arslan 3, Polat Kaya, Kaya Peker 5, Metin Türen, Nusret Yıldırım
Galatasaray: Webster 2, Harrison 15, Hayes 17, Auguste 12, Göksenin Köksal 9, Arapovic 15, Can Korkmaz 8, Erol Can Çinko 3, Caner Erdeniz
1. Periyot: 25-18
Devre: 46-39
3. Periyot: 61-60
Beş faulle çıkanlar: 39.32 Campbell, 39.45 Gabriel (Türk Telekom)
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