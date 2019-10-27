Türk Telekom: 85 - Darüşşafaka Tekfen: 70

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Türk Telekom: Hunter 13, Metin Türen 5, Campbell 18, Muhammed Baygül, Fall 11, Şafak Edge, Wiltjer 10, Johnson 17, Egemen Güven 11, Polat Kaya, Ercan Bayrak

Darüşşafaka Tekfen: Hamilton, Sinan Güler 10, Jones 23, Browne 2, Colson 8, Mahir Ağva 2, Kartal Özmızrak 7, Selim Şav, Erkan Veyseloğlu 4, Lamb 7, Doğuş Özdemiroğlu 7

1. Periyot: 20-21

Devre: 38-37

3. Periyot: 60-58

Karşılaşmanın ilk periyodunun ilk dakikalarında iki takım da hücumlarda sıkıntı yaşadı. Ev sahibi ekip, bu çeyreğin ilk 5 dakikasını Campbell, Hunter ve Fall ile bulduğu sayılarla 11-9 önde geçti. Periyodun ikinci 5 dakikasında konuk ekip daha etkili bir ortaya koydu. Jones ve Sinan Güler'e, Colson, Mahir Ağva ve Kartal Özmızrak'ta destek olunca çeyreği Darüşşafaka Tekfen 21-20 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk 3 dakikalık bölümünde konuk ekip, kenardan gelen oyuncularıyla daha etkili oldu. Bu bölümde Darüşşafaka Tekfen'de Kartal Özmızrak, Mahir Ağva, Erkan Veyseloğlu ve Lamb 11 sayı katkısıyla farkı 5 sayıya çıkartırken skoru da 27-22'ye getirdi. Türk Telekom'da ise sadece Egemen Güven 4 sayılık bir katkıda bulundu. Buna rağmen oyundan kopmayan başkent ekibi, Metin Türen'in 3 sayılık basketiyle çeyreğin ilk 5 dakikasını 28-27 önde tamamladı. Devrenin son 2 dakikası 33-33 eşitlikle geçilirken, ilk yarı 38-37'lik skorla Türk Telekom üstünlüğünde sona erdi.

Müsabakanın 3. periyoduna ev sahibi ekip, Campbell ve Johnson ile bulduğu üçer sayılık atışlarla başlarken, farkı 7 sayıya (44-37) çıkardı. Campbell'in çeyreğin bitimine 6 dakika 19 saniye kala attığı 3 sayılık basketle skor 52-42'ye geldi. Farkın artmasının ardından ön alanda baskı yapan ve savunmada da direncini arttıran Darüşşafaka Tekfen, 57-52'ye taşıyarak farkı 5 sayıya indirdi. Çeyreğin son 1 dakikasına 60-53 önde giren Türk Telekom periyodu 60-58 önde kapattı.

Final periyoduna daha iyi başlayan ekip Türk Telekom oldu. Ev sahibi ekibin hücumlarda rakibine oranla daha etkili performans göstermesiyle skor Türk Telekom lehine 65-60 oldu. Mavi-beyazlı ekip, Johnson'un 3 sayılık basketiyle maçın bitimine 5 dakika kala 71-63 üstünlüğü yakaladı. Türk Telekom, rakibinin de maçtan kopmasıyla karşılaşmadan 85-70 galip ayrıldı.