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Haberler Basketbol STBL

Türk Telekom: 79 - Beşiktaş Emlakjet: 67 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Türk Telekom, sahasında Beşiktaş Emlakjet'i 79-67 yendi

Giriş: 01.04.2023 - 16:36 | Güncelleme: ABONE OL
Türk Telekom: 79 - Beşiktaş Emlakjet: 67 | MAÇ SONUCU
AA

İki takımda mücadeleye iyi başlarken, ilk 5 dakika 11-10 Beşiktaş Emlakjet'in üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra 7-0'lık seri yakalan (17-11) Türk Telekom, etkili oyununu sürdürüp, ilk periyodu 26-19 önde geçti.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 30-19. Farkı azaltmaya çalışan Beşiktaş Emlakjet'e izin vermeyen Türk Telekom, soyunma odasına 15 sayı farkla 49-34 önde gitti.

Üçüncü periyotta her iki takım da rakibine katı savunma uygularken, Türk Telekom dış atışlarla, Beşiktaş Emlakjet ise boyalı alanda skor üretmeye çalıştı. Türk Telekom, mücadelenin üçüncü çeyreğini 62-45 önde tamamladı.

Final periyoduna iyi başlayan konuk ekip, boyalı alan ve dış atışlardaki etkinliğiyle aradaki farkı mücadelenin bitimine 2 dakika 40 saniye kala 6 sayıya (72-66) indirdi. Yeniden hücumdaki etkinliği artıran ve arada farkı yükselten Türk Telekom, karşılaşmayı 79-67 kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Türk Telekom: Grant 8, Erkan Yılmaz 8, Bouteille 14, Berk Demir, Jones 22, Mehmet Yağmur, Rıdvan Öncel 3, Semih Erden 2, Taylor 8, Sestina 14

Beşiktaş Emlakjet: Freeman 21, Cartwright 6, Sokolowski 7, Burak Can Yıldızlı, McCormack, Usher 20, Ömer Can İlyasoğlu, Okben Ulubay 5, Egemen Güven 4, Samet Yiğitoğlu 4

1. Periyot: 26-19

Devre: 49-34

3. Periyot: 62-45

5 faulle çıkan: 36.40 Sokolowski (Beşiktaş Emlakjet)

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