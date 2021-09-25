Karşılaşma iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlarken, mücadelenin ilk 6 dakikası Türk Telekom'un 12-6 üstünlüğüyle geçildi. Rakibine Cook ve Shepherd ile karşılık veren TOFAŞ, ilk periyodun bitmesine 3 dakika 30 saniye kala farkı 1'e indirdi: 12-11. Kalan dakikalarda rakibine karşı kolay basket imkanı sağlamayan Türk Telekom, ilk periyodu 22-16 önde bitirdi.
İkinci periyoda her iki takım da boyalı alanda iyi savunma yaparak başlarken, Türk Telekom'un top kayıplarını iyi değerlendiren TOFAŞ 14. dakikada 11-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 24-27. Rakibine karşı iyi savunmayı sürdüren deplasman ekibi, soyunma odasına 37-33 üstün gitti.
Üçüncü periyoda iyi başlayan Bursa ekibi, Zubcic ve Cook'un etkili oyunuyla farkı 7 sayıya çıkardı: 34-41. TOFAŞ'ın etkili oyununa Harrison, Berk Demir ve Dawkins ile karşılık vermeye çalışan Türk Telekom, üçüncü periyodun 26. dakikasında 45-43 öne geçti. Rakibine karşı katı savunma yapan ve Samet Geyik-Berk Demir ikilisiyle boyalı alanda etkili olmayı sürdüren başkent ekibi, periyodun bitimine 2 dakika kala farkı 8 sayıya çıkardı: 51-43. Dış atışlarla etkinliği süren Türk Telekom, üçüncü periyodu 58-48 galip tamamladı.
İki takımın karşılıklı sayılar bularak başladığı final periyodunun 35. dakikası 68-57 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra Berk Uğurlu, Cruz ve Simmons'un atışlarıyla etkili olarak 13-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, maçın bitimine 2 dakika kala öne geçti: 68-70. Rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen TOFAŞ, son dakikaları çekişmeli geçen maçı 74-72 kazandı.
Salon: Ankara
Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga Edis
Türk Telekom: Perez 10, Harrison 16, Samet Geyik 14, Berk Demir 11, Dawkins 14, Gani Erdi Gülaslan 2, Ellis 2, Can Uğur Öğüt 3, Dorukhan Engindeniz
TOFAŞ: Zubcic 15, Berk Uğurlu 13, Cruz 12, Cook 5, Muhsin Yaşar 3, Shepherd 12, Yiğit Arslan 4, Simmons 10, Berke Büyüktuncel
1. Periyot: 22-16
Devre: 33-37
3. Periyot: 58-48
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