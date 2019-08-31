Türk Tasavvufu Moskova'da

31 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019 Türkiye Rusya karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı faaliyetleri kapsamında Moskova Devlet Çaykovski Konservatuvarında faaliyetlerine devam eden Yunus Emre Enstitüsü, 29 Ağustos'ta 'Türk Tasavvuf Düşüncesi ve Ney Hakkında Konuşmalar' başlıklı bir sohbet programı düzenledi. Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Mustafa Tatçı ve yazar Leyla İpekçi'nin yanı sıra, Neyzen Hakan Alvan'ın katılımıyla Türk tasavvuf düşüncesine dair bir oturum gerçekleştirilirken etkinlik kapsamında ayrıca Türk Tasavvuf Müziği'nin baş enstrümanı olan 'ney' icra edilerek ve katılımcılara tanıtıldı.
Çaykovski Devlet Konservatuvarı ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Tatçı, yazar Leyla İpekçi ve Neyzen Hakan Alvan Türk tasavvuf düşüncesine ve sufizme dair birer konuşma yaptılar.Neyzen Hakan Alvan, neyin Türk tasavvuf düşüncesinin sembol enstrümanı olduğunu anlatarak ney icra etti.
Prof. Dr. Musa Yıldız, Türk tasavvuf düşüncesinin temelinin Ahmet Yesevi olduğunu dile getirerek Yesevi'nin Türkçenin ilk mistik şahsiyeti olduğunu vurguladı. Dr. Mustafa Tatcı ise sufi ve dervişlerin gönül insanları olduklarını söyleyerek sufizmin teorik veya kitabî değil, bir nevi kalp ve gönül bilgisi olduğuna; pratiğe, yani yaşantıya dayandığına dikkat çekti. Yazar Leyla İpekçi, İslam mistik düşüncesinin engin hoş görü ve evrensellik yönüne dair tespitlerde bulundu.
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