TİM'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Afrika, Asya Pasifik, Orta Doğu, Güney Asya'da 1 milyara yakın izleyiciye ulaşan BBC World News'in ekipleri, gıda ve tarım, tekstil ve mücevher, inovasyon ve teknoloji konularında belgesel niteliğinde 3 yapım hazırladı.
Serinin ilki olan tekstil ve mücevher sektörünün tanıtım yayını, 1 milyar izleyiciye ulaştı. Gıda ve tarım sektörünün anlatıldığı ikinci yayın da şubat ayı başında BBC World News izleyicileriyle buluştu. Şemsa Denizsel ve Duygu Elakdar'ın da yer aldığı tanıtım filminde, kuru-yaş meyve, zeytin-zeytinyağı, hububat-bakliyat, fındık sektörleri mercek altına alınırken, yaş-kuru üzüm, kiraz, incir domates, salatalık ve kayısı gibi ürünlere de yer verildi.
"TANITIM FAALİYETLERİMİZİ HIZLANDIRDIK"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, hedef pazarlarda ihraç sektör ve ürünlerin tanıtımı anlamında tüm global iletişim projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"İhracatımız arttıkça hedeflerimizi daha da ileriye taşıyoruz. 2021'de 224 milyar doları aşarak dünyada bir üst lige yükseldik. Bu yıl 250 milyar doları aşarak önümüzdeki yıllara yönelik hedefimizi emin adımlarla yükseltiyoruz. Bu hedeflerimize ulaşmak adına, gerek sektörel gerekse ‘Made in Türkiye’ markası özelinde yapılan her tanıtım çalışması oldukça önem arz ediyor. Özellikle pandemi sonrasında küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm, ülkemize önemli bir fırsat zemini sağladı. Bu durumu iyi değerlendirmek için hem ihracatımızın halihazırda pazar payında yüksek oranlara sahip olduğu ülkelerde hem yükselen pazarlarda tanıtım faaliyetlerimizi hızlandırdık. Ülkemizin dünyaya açılan değerlerini dünyaya tanıtıyoruz. BBC World News ile gerçekleştirdiğimiz proje de bu çalışmalarımızın bir ürünü."
Verilen bilgiye göre, Türk gıda ve tarım sektörü, 2021 yılında 22,5 milyar doları aşan ihracatı ile dünyada önemli bir tedarikçi olduğunu gösterdi. Dünyanın en büyük fındık, yaş ve kuru incir, kayısı, üzüm ve bulgur üreticisi olan Türkiye, dünya çapında 150 ülkeye fındık ihraç ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!