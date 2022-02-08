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TİM'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Afrika, Asya Pasifik, Orta Doğu, Güney Asya'da 1 milyara yakın izleyiciye ulaşan BBC World News'in ekipleri, gıda ve tarım, tekstil ve mücevher, inovasyon ve teknoloji konularında belgesel niteliğinde 3 yapım hazırladı.

Serinin ilki olan tekstil ve mücevher sektörünün tanıtım yayını, 1 milyar izleyiciye ulaştı. Gıda ve tarım sektörünün anlatıldığı ikinci yayın da şubat ayı başında BBC World News izleyicileriyle buluştu. Şemsa Denizsel ve Duygu Elakdar'ın da yer aldığı tanıtım filminde, kuru-yaş meyve, zeytin-zeytinyağı, hububat-bakliyat, fındık sektörleri mercek altına alınırken, yaş-kuru üzüm, kiraz, incir domates, salatalık ve kayısı gibi ürünlere de yer verildi.

"TANITIM FAALİYETLERİMİZİ HIZLANDIRDIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, hedef pazarlarda ihraç sektör ve ürünlerin tanıtımı anlamında tüm global iletişim projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İhracatımız arttıkça hedeflerimizi daha da ileriye taşıyoruz. 2021'de 224 milyar doları aşarak dünyada bir üst lige yükseldik. Bu yıl 250 milyar doları aşarak önümüzdeki yıllara yönelik hedefimizi emin adımlarla yükseltiyoruz. Bu hedeflerimize ulaşmak adına, gerek sektörel gerekse ‘Made in Türkiye’ markası özelinde yapılan her tanıtım çalışması oldukça önem arz ediyor. Özellikle pandemi sonrasında küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm, ülkemize önemli bir fırsat zemini sağladı. Bu durumu iyi değerlendirmek için hem ihracatımızın halihazırda pazar payında yüksek oranlara sahip olduğu ülkelerde hem yükselen pazarlarda tanıtım faaliyetlerimizi hızlandırdık. Ülkemizin dünyaya açılan değerlerini dünyaya tanıtıyoruz. BBC World News ile gerçekleştirdiğimiz proje de bu çalışmalarımızın bir ürünü."

Verilen bilgiye göre, Türk gıda ve tarım sektörü, 2021 yılında 22,5 milyar doları aşan ihracatı ile dünyada önemli bir tedarikçi olduğunu gösterdi. Dünyanın en büyük fındık, yaş ve kuru incir, kayısı, üzüm ve bulgur üreticisi olan Türkiye, dünya çapında 150 ülkeye fındık ihraç ediyor.