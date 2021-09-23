2022 CEV Şampiyonlar Ligi’nde kadınlarda; Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Türk Hava Yolları, erkeklerde de Fenerbahçe HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart’ın grup aşamasındaki rakipleri yarın yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da düzenlenecek kura çekimi TSİ 19.00’da başlayacak.

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