Türk takımlarında forma giyen 6 isme Bosna Hersek'ten milli davet

Bosna Hersek Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinden paylaşılan 30 kişilik aday kadroda, Türk takımlarında forma giyen 6 isim de yer aldı.

Bajevic'in belirlediği aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: İbrahim Sehic (İttifak Holding Konyaspor),Jasmin Buric (Hapoel Haifa),Asmir Begovic (Bournemouth),Kenan Piric (Maribor).

Defans: Ermin Bicakcic (Hoffenheim),Sinisa Sanicanin (Vojvodina),Ervin Zukanovic (Fatih Karagümrük),Sead Kolasinac (Arsenal),Eldar Civic (Ferençvaroş),Anel Ahmedhodzic (Malmö),Dennis Hadzikadunic (Rostov),Branimir Cipetic (Siroki Brijeg),Darko Todorovic (Hajduk Split),Advan Kadusic (Celje).

Orta saha: Rade Krunic (Milan),Stjepan Loncar (Rijeka),Miralem Pjanic (Barcelona),Gojko Cimirot (Standart Liege),Amir Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor),Amer Gojak (Dinamo Zagreb),Deni Milosevic (İttifak Holding Konyaspor),Haris Hajradinovic (Kasımpaşa),Benjamin Tatar (Saraybosna).

Forvet: Miroslav Stevanovic (Servette),Haris Duljevic (Nimes),Edin Dzeko (Roma),Armin Hodzic (MOL Fehervar),Edin Visca (Medipol Başakşehir),Elvir Koljic (Craiova),Smail Prevljak (KAS Eupen).

Sahasında 8 Ekim'de Kuzey İrlanda'yı, 11 Ekim'de ise Hollanda'yı konuk eden Bosna Hersek, 14 Ekim'de ise Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.