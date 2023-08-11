Türk takımları Avrupa'da 4'te 4 yaptı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele eden Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda yaptığı ilk maçı 3-0 kazandı.

Türk takımları, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda da ilk maçları yenilgisiz tamamladı.

Günün ilk mücadelesinde Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederken, Fenerbahçe de Kadıköy'de ağırladığı Slovenya takımı Maribor'u aynı skorla yenerek rövanş maçları öncesi avantaj yakaladı.

Türk ekipleri içinde en gollü galibiyeti ise Yukatel Adana Demirspor elde etti. Adana ekibi, sahasında Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 yenmeyi başardı.