Türk takımı, eczacılıkta "kişiye özel tedavi şeması" projesiyle dünya ikincisi oldu

"INNOV8: Eczacılık İnovasyon Yarışması"nda (INNOV8: Pharmacy Innovation Competition) 70 ülkeden 200 proje yarıştı.
Yarışmaya, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu Beşir Sefa Mumay, 5. sınıf öğrencisi Ömrüm Ergüven, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Emirhan Karadeniz ve İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ali Mirzaei'nin oluşturduğu "PharmaIno Science" takımı, "Arttırılmış Gerçeklik ve Yapay Zeka Uygulamalarıyla Akılcı İlaç Kullanımına Katkıda Bulunan Sadeleştirilmiş İnovatif Prospektüs" projesiyle katıldı.
Finale kalan tek Türk takımı PharmaIno Science, 10 dakikalık çevrim içi proje sunumu gerçekleştirdi.
Arttırılmış gerçeklik ve yapay zeka tabanlı projeleriyle ön plana çıkan ekip, dünya ikinciliğini elde etti.
Proje ekibinden Sefa Mumay, AA muhabirine, hazırladıkları yenilikçi projenin kazandığı ödülle karşılığını aldığını söyledi.
Arttırılmış gerçeklik ve yapay zeka görüntü işleme teknolojileri kullanarak bir uygulama geliştirildiklerini anlatan Mumay, "Kullanıcılarımız telefonunun kamerası ile bilgi almak istediği ilaç kutusunu tarattıklarında sistem önce ilacı tanımaktadır. Daha sonra artırılmış gerçeklik teknolojisi yardımıyla tarattığı ilaç hakkında bilgilendirici otonom bir görsel destek sunmaktadır." dedi.
Mumay, yenilikçi ve etkili bir yöntemle hazırladıkları uygulamanın kullanıcılara ilaç hakkındaki tüm bilgileri sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Uygulama diğer bir yandan yapay zeka teknolojisi ile uygulamanın başında kullanıcılardan alınan bilgilere göre kişiye özel bir tedavi şeması sunulmaktadır. Kullanıcılarımız ilaçlarını ve hekimin yazdığı kullanım durumunu sisteme girdiklerinde özel alerji, hastalık, başka ilaç kullanımı gibi durumları yapay zeka ile değerlendirilerek kullanıcılara özel uyarılar ile günlük ve haftalık olarak tedavi planı sunulacaktır."
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