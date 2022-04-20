Türk Tabipleri Birliği: Pandemi bitmedi, devam ediyor

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yapılan yazılı açıklamada koronavirüs pandemisinin bitmediğine, pandeminin hala devam ettiğine dikkat çekildi.

Bilim Kurulu toplantısında maskesiz yaşama geçişle ilgili bilgi paylaşımı olabileceğinin duyumlar arasında olduğu belirtilirken, açıklamada, "Sağlık Bakanlığı’na ve Bilim Kurulu’na salgının bitmediğini ve devam ettiğini tekrar hatırlatıyoruz. Maske, temizlik ve mesafe gibi kişisel koruyucu önlemlerin devam etmesinin yanı sıra havalandırma ve kapalı ortamlarda fazla kalınmaması gibi birçok tedbiri günlük yaşamımızdan bir süre daha çıkarmamamız gerektiğini belirtiyoruz. Tam aşı oranlarımızın düşük olduğunu, olası bir varyant değişikliği ihtimalinin bulunduğunu ve bu nedenle aşı konusunun daha fazla önemsenmesi gerektiğini savunuyoruz.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 29 Ocak 2022’de yaptığı bir konuşmasında; “Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerde ki gücünde değil” dedikten sonra 30 Ocak’tan 19 Nisan tarihine kadar resmi rakamlara göre COVID-19 nedeniyle 11 bin 565 kişi ölmüştür.

Unutulmamalıdır ki, “Her birimizin sağlığı, hepimizin sağlığına bağlıdır.” Sağlık Bakanlığı’nın öncelikle yapması gerekenler; özellikle riskli kişilerin tam aşılanmasının sağlanmasıyla, toplumun yeni ölümcül varyantlara karşı yeterli derecede korunabileceği mekanizmaları oluşturmaktır."