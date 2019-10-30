30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesinde yapılan bilimsel çalışmalar sonucu Türk denizlerinde rastlanan 56 yeni canlı türü, dünya literatürüne girdi.
AA'nın haberine göre Akdeniz, Ege ve Marmara denizleri ile tatlı su alanlarında 2005 yılından bugüne sürdürülen araştırmalarda tespit edilen canlı türleri, EÜ'deki bilim insanları tarafından incelendi.
Çalışmalar sonucu, 1 balık, 1 böcek, 1 yumuşakça, 6 mercan, 20 eklem bacaklı ve 27 halkalı kurt türüne dünyada ilk kez rastlandığı belirlendi.
Deniz ve tatlı su alanlarında yaşayan canlı türleri, Türk bilim insanları tarafından isim verilerek dünya literatüründeki yerini aldı.
Yeni karşılaşılan türler arasında Mersin Körfezi'nin 10 metre derininde rastlanan bir canlı da yer aldı. Çamurlu alanda yaşayan ve uzun solungaçlı kurt türünün boyu en fazla 1 milimetre olarak ölçüldü. Gözleri bulunmayan bu kurt türüne Anadolu'daki biyoçeşitliliğe atfen "Prionospio Anatolica" adı verilerek bilimsel yayınlarla dünyaya duyuruldu.
İstanbul Küçükçekmece'deki çamurlu arazide yaşayan diğer bir kurt türü de göğüs bölgesinde ve beslenmeyi sağlayan organlarındaki kahverengi noktalarıyla diğer türlerden farklı olduğu belirlenerek "Polydrora brunneopunctata" ismiyle literatüre dahil edildi.
İzmir Körfezi'nde görülen 4 gözlü bir başka canlı türü de "Prionospio maciolekae" olarak bilim dünyasına kazandırıldı.
"TÜRK ÇEŞİTLİLİĞİ FAZLALAŞACAK"
Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ertan Dağlı, yaptığı açıklamada, tespit edilen canlılara ilişkin örneklerin fakülte müzesinde saklandığını belirtti.
Türkiye'deki biyoçeşitliliğin 2000 yılına kadar tam olarak anlaşılamadığına işaret eden Dağlı, "Türk denizlerinde biyolojik çeşitlilik çok fazla ama bu zenginlik yeterince ortaya çıkmadı. Biz Ege, Akdeniz ve Marmara'da iyi çalıştık, Karadeniz'de de araştırmalar artarsa tür çeşitliliği fazlalaşacaktır" dedi.
Dağlı, araştırmaların artmasıyla çok kısa sürede yeni canlı türlerini dünyaya tanıtacaklarını sözlerine ekledi.
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