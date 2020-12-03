Türk sporunun "teknik güreşçisi" olarak nitelendirilen Nihat Kabanlı için Erzurum Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi.

Burada Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılınan cenaze namazının ardından Kabanlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kabanlı'nın yakınlarının yanı sıra bazı kurum müdürleri ve güreşçiler katıldı.

"GÜREŞ CAMİASI OLARAK HEPİMİZ AĞLIYORUZ"

Güreş İl Temsilcisi Battal Alpkılıç ustaları Nihat Kabanlı'nın vefatından büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Bir haftada iki değerini kaybeden Erzurumluların yasta olduğunu ifade eden Alpkılıç, "Yaklaşık bir hafta önce Reşit Karabacak hocamızı kaybettik. Cenazesi Bursa'dan kaldırıldı. Şimdi de Nihat hocamız vefat etti. Güreşçi camiası olarak hepimiz ağlıyoruz ve üzülüyoruz. Kendisi Avrupa şampiyonu bir güreşçimizdi. Milli takımda antrenörlük yapmış çok değerli bir ustamızdı, ağabeyimizdi. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Alpkılıç, Kabanlı'nın ailesine ve güreş camiasına başsağlığı diledi.