Futbol kariyerine ilginç bir şekilde adım atan Bartu, bu branşta hem Türkiye'de hem İtalya'da başarılı sezonlar yaşadı.

İstanbul'da 31 Ocak 1936'da doğan Bartu, spora 1949 yılında Fenerbahçe'nin genç takımında basketbol oynayarak başladı. Futbolda da sarı-lacivertlilerin genç takımında ilk deneyimlerini yaşayan Can Bartu, Türk spor tarihinin efsaneleri arasına birçok rekor ve anıyla adını yazdırdı.

Can Bartu, hem futbol hem basketboldaki başarılarıyla Türk sporunda farklı bir yer edindi. Futbol hayatı boyunca orta sahada görev yapan Can Bartu, bir milli maçta da kalede görev aldı.

İlk olarak basketbolda sivrilen Can Bartu, 1955 yılında Genç Milli Basketbol Takımı'nda ay-yıldızlı formayı giydi. Bartu, 1955-1957 yıllarında Fenerbahçe'nin birinci takımlarında hem futbol hem de basketbol oynadı.

Can Bartu, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda oynadığı dönemde Edirnespor-Fenerbahçe maçındaki oyuncu eksikliği nedeniyle basketbol takımından alınan iki isimden biri olarak futbolla tanıştı.

BASKETBOL VE FUTBOLDA MİLLİ OLAN TEK OYUNCU

Efsanevi spor adamı, Türkiye'de hem futbol hem de basketbolda milli formayı giyen ilk ve tek isim konumunda bulunuyor.

Can Bartu'nun İnönü Stadı'nda futbol maçından çıkıp, Spor ve Sergi Sarayı'ndaki basketbol maçına gittiği birçok gün oldu.

Bartu, Mithatpaşa Stadı'nda Beşiktaş ile oynadıkları ve 4-2 kazandıkları maçta 2 gol attıktan sonra, Spor ve Sergi Sarayı'nda Galatasaray ile yaptıkları basketbol karşılaşmasında da 32 sayı kaydetti.

Fenerbahçe Kulübü ile profesyonel futbolcu sözleşmesi imzaladıktan sonra basketbolu bırakan Can Bartu, basketbol branşında 1'i genç, 5'i A milli olmak üzere 6 kez ay-yıldızlı formayı giydi.

Milli maçların o dönem az olması sebebiyle Can Bartu, 26'sı A Milli Futbol Takımı'nda olmak üzere 28 kez ay-yıldızlı formayı giydi ve 6 gol kaydetti.