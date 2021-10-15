Ege İhracatçı Birliklerinden derlenen verilere göre, Türkiye'nin 2020 Ocak-Eylül dönemindeki su ürünleri ihracatı, 704 milyon 301 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yılın aynı döneminde ise ihracat yüzde 37 yükselerek 989 milyon 748 bin dolara ulaştı.
Su ürünleri ihracatında ilk sırada 340 milyon dolarla levrek yer aldı. Çipura ihracatı 279 milyon dolar olurken alabalık ihracatı ise 113 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
TÜRK SOMONUNUN İHRACATTAKİ PAYI ARTIYOR
İç sulardaki kurulu çiftliklerde 1 kilogram ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki çiftliklerde yetiştirilen ve "Türk somonu" ismiyle pazarlanan gökkuşağı türü alabalık, sektörün "parlayan yıldızı" haline geldi.
Her geçen yıl üretimi artan Türk somonunun ihracatı, ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 264 artışla, 29 milyon 873 bin dolardan 108 milyon 767 bin dolara yükseldi.
"UZAK DOĞU'YA DA TÜRK SOMONU GÖNDERMEYE BAŞLADIK"
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine, sektör olarak 2023 yılındaki hedeflerinin 1,5 milyar dolar olduğunu söyledi.
Sadece değerde değil kilogram olarak da artış yaşandığına işaret eden Kızıltan, "En çok talep artışı gören ürünümüz Türk somonu. 2020'de 56,8 milyon dolarlık Türk somonu ihraç etmiştik. Bu yıl da artış sürüyor. Burada da en büyük pazarımızı Rusya. Bunun yanına yeni ülkeleri de ekliyoruz. Uzak Doğu'ya da Türk somonu göndermeye başladık." dedi.
Türk somonunun iç pazarda da yoğun talep gördüğünü aktaran Kızıltan, bu sayede Norveç somonu ithalatının da düştüğünü kaydetti.
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