Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.935,96 %0,50
        DOLAR 34,6933 %-0,15
        EURO 36,7173 %0,45
        GRAM ALTIN 2.931,33 %-0,94
        FAİZ 41,71 %1,26
        GÜMÜŞ GRAM 34,69 %-0,75
        BITCOIN 100.975,00 %3,17
        GBP/TRY 44,2513 %0,18
        EUR/USD 1,0558 %0,45
        BRENT 72,17 %-0,19
        ÇEYREK ALTIN 4.792,73 %-0,94
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk somonu ihracatında artış - İş-Yaşam Haberleri

        Türk somonu ihracatında artış

        Doğu Karadeniz'den Ocak-Kasım 2024'te yapılan Türk somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 23 artarak 178 milyon 574 bin 917 dolara yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 17:44 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk somonu ihracatında artış
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bu yılın 11 ayında bölgeden 20 ülkeye 29 bin 189 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

        İhracattan 178 milyon 574 bin 917 dolar gelir sağlandığına işaret eden Kalyoncu, ihracatın, 24 bin 103 ton karşılığı 144 milyon 600 bin 557 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 21, değerde yüzde 23 arttığını belirtti.

        Kalyoncu, Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğini kaydederek, "Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Vietnam en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Bu dönem Rusya Federasyonu'na 130 milyon 398 bin 360, Beyaz Rusya'ya 17 milyon 33 bin 304, Vietnam'a da 16 milyon 730 bin 113 dolarlık Türk somonu ihraç edildi." dedi.

        Bölge ihracatının 112 milyon 137 bin 217 dolarlık kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, "İlimizden bu dönem Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya başta olmak üzere 15 ülkeye somon ihraç edildi." diye konuştu.

        Saffet Kalyoncu, yılı ihracat artışıyla tamamlayacakları ve yeni yıla çok daha güzel rakamlarla giriş yapacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        Habertürk Anasayfa