Türk somonu ihracatında artış

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bu yılın 11 ayında bölgeden 20 ülkeye 29 bin 189 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 178 milyon 574 bin 917 dolar gelir sağlandığına işaret eden Kalyoncu, ihracatın, 24 bin 103 ton karşılığı 144 milyon 600 bin 557 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 21, değerde yüzde 23 arttığını belirtti.

Kalyoncu, Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğini kaydederek, "Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Vietnam en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Bu dönem Rusya Federasyonu'na 130 milyon 398 bin 360, Beyaz Rusya'ya 17 milyon 33 bin 304, Vietnam'a da 16 milyon 730 bin 113 dolarlık Türk somonu ihraç edildi." dedi.

Bölge ihracatının 112 milyon 137 bin 217 dolarlık kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, "İlimizden bu dönem Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya başta olmak üzere 15 ülkeye somon ihraç edildi." diye konuştu.