Türk şirketten Rusya'da yaşam kampüsü

Şirketten yapılan açıklamada; kampüste yetim ve öksüz çocuklar son teknoloji ile eğitim alırken, aynı zamanda her türlü sosyal faaliyetleri yapacak alanlara sahip olacaklar ve özel seçilmiş koruyucu aileler ile kampüste yer alan villalarda yaşamlarını sürdürecekler.
Rusya’da daha önce Krosnodar Stadyumu, Mercedes Fabrikası, Yuri Gagarin Havalimanı ve çok sayıda gökdelen projesini hayata geçiren Türk şirketi Esta, Rusya’nın Irkutsk şehrinde üstlendiği yetim ve öksüzler için eğitim ve yaşam kampusü Irkutsk Smart School’u teslim etti.
Esta yönetimi, kampuste ebeveyn bakımından yoksun, farklı yaş grubundan çocuklar eğitim alırken aynı zamanda koruyucu aileleri ile birlikte yaşayarak hayata en güzel şekilde hazırlanabileceklerini kaydederek, “Kaliteli eğitim ve mutlu aile ortamını bir arada sunan, eğitim ve yaşam alanındaki projeyi Esta ailesi olarak söz verdiğimiz şekilde teslim etmenin ve bu değerli projenin bir parçası olmanın gururunu yaşıyoruz. Böyle muhteşem ve anlamlı bir projenin parçası olmaktan Esta olarak gurur ve mutluluk duyuyoruz.” açıklamasında bulundu.
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