Türk şirketten Düsseldorf'ta yeni proje

16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaklaşık 60 milyon euroluk yatırım bedeline sahip projede yer alacak olan 431 odalık otel bölümü için de Novum Grubu ile 25 yıllık bir kira anlaşması yapıldığı belirtildi. Peker Holding tarafından hayata geçirilecek olan projenin temeli Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel’in katıldığı bir törenle atıldı
Temel atma töreninde konuşan Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel, son yıllarda çok sayıda yabancı yatırımcının Düsseldorf’a ilgi gösterdiğinin altını çizerken “Tüm bunlar içerisinde, şehrimize kalıcı katkı sağlayan; şehrimizin ekonomisine ve istihdamına sürdürülebilir desteklerde bulunan firmalar her zaman bizim için ön planda olmuştur. Peker Holding de bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle, şehrimize çok önemli katkılarda bulundu. Bu yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Geisel, “Northgate şahsen çok beğendiğim bir proje ve bu projenin Düsseldorf ekonomisine de büyük katkı sunacağına inanıyorum. İstanbul ile Dusseldorf birbirine çok benzeyen iki şehir. Bu projenin iki kenti birbirine daha çok yakınlaştıracağına inanıyorum” dedi.
Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker de, “Bugüne kadar Almanya ve İngiltere başta olmak üzere, yurt dışında 20’ye yakın projeyi hayata geçirdik. Tabii tüm projelerimiz bizim için önemli ama Düsseldorf’a kazandıracağımız bu projenin yeri bizde ayrı. Northgate’in bu güzel şehrin tanıtımına ve kalkınmasına da büyük katkı sunacağına inanıyorum” dedi.
'Kuzey kapısı' anlamına gelen Northgate projesinin, 12 bin metrekare alan üzerinde inşa edileceği belirtildi.
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