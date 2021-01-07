Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, Avrupa Birliği'nin (AB),Türkiye'den demir çelik ürünlerinin ithalatındaki yüzde 7,6'ya varan anti damping vergi uygulamasıyla ilgili, "Anti damping vergisi uygulanacak kuruluşlar, konuya ilişkin itirazlarını yaptı. Nihai vergiler haziran ayına kadar netleşecek olmakla birlikte, hukuki süreç devam etmektedir." dedi.
Yayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun, "Türkiye'den ithal edilen sıcak sac miktarının ve fiyatlarının AB'nin çelik sanayisini olumsuz yönde etkilediği ve Birliğin çelik endüstrisinin genel performansı üzerinde önemli baskılara neden olduğu" iddialarını dikkate aldığını söyledi.
Bu nedenle Türkiye'den sıcak haddelenmiş yassı ürün ithalatına karşı mayıs ayında anti damping soruşturması başlatıldığını ve bu soruşturmanın geçen ay sonuçlandığını dile getiren Yayan, şunları kaydetti:
"6 Ocak 2021 tarihi itibarıyla da geçici anti damping vergilerinin yürürlüğe konulacağı belirtiliyor. Anti damping vergisi uygulanacak olan kuruluşlar, konuya ilişkin itirazlarını yaptılar. Nihai vergiler haziran ayına kadar netleşecek olmakla birlikte, hukuki süreç devam etmektedir."
TÜRKİYE MART AYINDA ŞİKAYET EDİLMİŞTİ
Türkiye menşeli sıcak haddelenmiş demir ürünler ile alaşımsız ve alaşımlı çelik ürünlerinin ithalatıyla ilgili geçici anti damping vergisi uygulanması kararı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.
Buna göre, Türkiye'deki demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren Habaş yüzde 4,8, Erdemir yüzde 5,4, Borçelik ve Ağır Haddecilik yüzde 5,9, Çolakoğlu Metalurji ve diğer şirketler ise yüzde 7,6 geçici anti damping vergisine tabi olacak.
Avrupa Çelik Derneği (EUROFER),Türkiye'nin sektörde damping yaptığı iddiasıyla 31 Mart 2020'de AB Komisyonuna şikayette bulunmuştu.
AB, mayıs ayında Türkiye'den ithal edilen bazı çelik ürünlerde damping yapılıp yapılmadığını belirlemek üzere resmi soruşturma başlatmıştı.
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