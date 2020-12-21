Türk şirketin, TÜBİTAK desteğiyle ürettiği mobil test aracı yurt dışından da talep görüyor

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve temiz oda, yüksek biyo güvenlikli tesisler, kuru oda çözümleri üreten HTL Tekno Elektromekanik AŞ'nin (HTL Tekno) açıklamasına göre, Mobil BSL-3 Laboratuvarı, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği "biyo güvenlik seviyesi 3" olan standartlara göre dizayn ve imal edildi.
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) desteğiyle üretilen laboratuvarla, "testleri en hızlı şekilde değerlendirmek, yüksek biyo güvenlik seviyesine sahip laboratuvar şartlarını ihtiyaç duyulan yerlere sağlayabilmek" amaçlanıyor.
Laboratuvar, çalıştıktan sonra bulunduğu ortama hiçbir şekilde virüs bırakmıyor. Gaz, sıvı ve katı tüm atıklar mobil laboratuvarın içinde gerekli işlemlerden geçerek imha ediliyor. Araç, dış ortamla hiçbir şekilde temas etmiyor.
Kamyon ve benzeri araçların üzerine konulup istenilen yere kolaylıkla taşınabilen ve aynı gün içinde devreye alınabilen mobil laboratuvarın ilki Kovid-19 testlerinin yapılmasına imkan veriyor.
- Kovid-19 test sonucu 45 dakikada alınabiliyor
Mobil laboratuvarda yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçları 45 dakikada alınabiliyor.
Bu dönemde TÜBİTAK'ın açtığı bir çağrıyla sunulan ve 450 başvuru arasından seçilen 35 projeden birisi olan laboratuvarda, antikor ve PCR testleri de yapılabiliyor.
Araç, salgınlarda erken tanı laboratuvarı görevi görecek ve karantina bölgesinde analiz yapılmasına imkan tanıyacak. BSL-3 seviyesinde yeni tip koronavirüs teşhisi yapan ilk yerli mobil laboratuvar olma özelliği taşıyan laboratuvar, Avrupa ve ABD'de üretilen muadillerine göre fiyat avantajıyla öne çıkıyor.
Şu anda yurt içinden önemli kuruluşlar ile görüşmeler sürerken Hollanda, Makedonya, İran, Irak ve Azerbaycan gibi ülkelerden de mobil laboratuvara talep gelmeye başlandı. Kısa süre içerisinde ilk ihracatın gerçekleştirilmesi planlanıyor.
- "Virüsle mücadelede yeni üretimler çok önemli"
Açıklamada görüşlerine yer verilen HTL Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Naci Sivri, TÜBİTAK'a desteği için teşekkür ederek, şu açıklamalarda bulundu:
"Türkiye'de katma değerli üretimin önemi sürekli konuşuluyor. Bu konuda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle sağlık alanında yaptığımız çalışmalarla virüsle mücadeleye katkının yanı sıra ülkemize katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Koronavirüsü 4 dakikada yok eden ultraviyole (UV) C sterilizasyon cihazları geliştirmiştik. Şimdi de yeni ve benzeri AB ve ABD ülkelerinde bulunabilen bu laboratuvarımızı hayata geçirdik."
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