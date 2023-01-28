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Haberler Magazin 'Türk Sinemasının Çakıl Taşları’ açıldı

'Türk Sinemasının Çakıl Taşları’ açıldı

'Türk Sinemasının Çakıl Taşları’ portreler sergisi, resim sanatçısı Ayfer Yelken, Film-San Vakfı Başkanı Engin Çağlar  ve oyuncu Devlet Devrim’in katılımıyla açıldı

Giriş: 28.01.2023 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
'Türk Sinemasının Çakıl Taşları’ açıldı
'Türk Sinemasının Çakıl Taşları’ açıldı
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'Türk Sinemasının Çakıl Taşları’ portreler sergisi açıldı. Göz Vakfı, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim sanatçısı Ayfer Yelken tarafından doğal çakıl taşları ile tasarlanmış, Türk sinemasına emek vermiş değerli sanatçıların portre eserleri yer aldı.

Açılışa Göz Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Fuat Topdemir, Göz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Özhabeş, Göz Vakfı Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Aysen Kiper, Göz Vakfı Kurumsal İletişim Sorumlusu Hülya Sancaklı ve Göz Vakfı çalışanları, Film- San Vakfı Başkanı Engin Çağlar, yönetim kurulundan Sevinç Özer, Derya Özgören, Film-San Vakfı
Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Merih Fırat, Burhan Zorlu, İsmail Ölçerman, ÇAĞSİAD Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Düzenli ve sanatseverler katılım sağladı.

Türk sineması ve sanatına emek vermiş değerli sanatçıların portresinin yer aldığı toplam 31
eser yoğun ilgi gördü. Göz Vakfı ve Film-San Vakfı iş birliği ile hazırlanan 'Türk Sinemasının
Çakıl Taşları’ konulu sergi etkinliği Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi sergi salonunda
Şubat ayı ortasına kadar sergilenecek.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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