Türk SİHA'larına Hollanda'dan yorum: Dünyanın en iyisi

NRC, Türk SİHA'larına ilişkin kapsamlı bir analiz yayımladı. SİHA'ların savunma sanayisindeki rolüne değinilen analizde Türkiye'nin SİHA ihracatını gün geçtikçe artırdığı belirtildi.
Analizde, SİHA'ların muadillerine oranla daha kaliteli ve hesaplı olmasının yanı sıra operasyonel başarılarına da değinildi. Analizde, Hollandalı savunma uzmanı Stijn Mitzer'in "Bayraktar TB2 operasyonel açıdan dünyanın en iyisi" şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Analizde Mitzer'in, "Çin yapımı Wing Loong-II SİHA'larının 15 milyon dolara satılırken, daha kaliteli ve güvenilir olan Bayraktar TB2 5 milyon dolar civarında satılıyor" şeklindeki ifadeleri aktarıldı.
BİRÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
Bayraktar TB2'nin birçok ülkeye ihraç edildiği belirtilen analizde, bunun Türk dış politikasına önemli katkı sunduğu kaydedildi.
Analizde, Türk SİHA'larının Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki başarıları vurgulanırken, Polonya, Ukrayna gibi birçok ülkeye ihracat edildiği aktarıldı.
Türk SİHA'larının Afrika'da dikkat çekmeye başladığı belirtilen analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika gezilerinde SİHA anlaşmaları yaptığı bilgisine yer verildi.
Haberde, Selçuk Bayraktar'ın Atatürk Havalimanı'nda eylülde düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'teki açıklamaları da hatırlatıldı.
Bayraktar'ın Türk SİHA operatörlerinin Amerikalılara oranla çok daha dikkatli oldukları şeklindeki sözlerine yer verildi.
Türk savunma sanayisi 2021 yılına ihracat rekoru kırarak bu alanda 3 milyar dolar sınırını aştı.
Nijer, Kenya, Etiyopya, Cibuti, Fas, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Moğolistan, Ukrayna ve Kırgızistan'a gerçekleştirilen satışlarla Türk savunma sanayisi ürünlerinin mevcut olduğu coğrafyalar genişledi.
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