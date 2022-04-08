SİHA'lar CNN International'da

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Türk SİHA'ları, Ukrayna-Rusya savaşında, Ukrayna cephesinin en önemli silahlarından biri haline geldi.

Uluslarası basın savaşın seyrini değiştirecek kadar önemli olduğuna değinirken, İngiliz The Guardian Türk SİHA'larına ilişkin "Rejime ivme kaybettirdi" ifadelerini kullandı.

ABD'li CNN International kanalı da Türk SİHA'larının başarısına ilişkin Selçuk Bayraktar ile röportaj gerçekleştirdi ve BAYKAR Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Röportaj, Ukraynalı askerlerin diline dolanan ‘Bayraktar’ şarkısıyla açıldı.

CNN'e konuşan Bayraktar "Bayraktar TB2 ana sınıf taktiksel insansız hava aracı ve yapması gerekeni, yapılması için geliştirildiği şeyi yapıyor" dedi.

Ukrayna savaşında SİHA'ların önemine ilişkin soruya ise Bayraktar "İnsanlar hayatlarını kaybederken teknolojiyle öne çıkmak istemiyorum. İnsanlar işgale karşı direniyor, anavatanlarnı savunuyor. Ukrayna'nın cesur insanları ve liderleri bunu yapıyor. Tabii ki teknolojiye ve yerli savunma kapasitenize ihtiyacınız var. Ancak insan hayatı risk altındayken, çocuklar bile ölürken bunu her hangi bir teknolojiyle karşılaştırmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

TB2 silahlarının da Ukrayna'daki direnişin sembolü olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bence direnişin sembollerinden biri ve onlara umut veriyor" diye ekledi.