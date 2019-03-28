Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar;



- "Firmalarımız fuar sırasında 10'un üzerinde imza atacak. Bu da aslında bölgede yaptığımız önemli çıkarmanın bir göstergesi"



- "Güneydoğu Asya bölgesindeki varlığımızı perçinlemek üzere burada önemli adımlar attığımızı düşünüyorum"



- "(Milli Muharip Uçak) Malezya gibi dost ülkelerin bu tür projelere ilgisi var ve bu tür uzun soluklu projelere ortak olarak girmeleri de dahil çeşitli opsiyonları konuşuyoruz. Bunun yapısını kurmak üzere çeşitli temaslarımız var"



- "Bu temaslar neticesinde bizim uzun soluklu, ileri teknoloji içeren programlarımıza ortaklık söz konusu olduğunda bunun hayata geçmesi için kapıları açık tutuyoruz. Bunun şartlarını konuşmaya başladık"