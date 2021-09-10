Türk savunma sanayisi ürünleri milli sistemle izlenecek

AA

Profen, ABD'nin başkenti Washington'daki dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'de ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor. Bu ürünler arasında Mobil Telemetre Yer İstasyonu da yer alıyor.

Profen Mobil Telemetri Yer İstasyonu, uçak, insansız hava aracı, füze, fırlatma sistemleri gibi hava platformlarının yanı sıra kara araçlarının üretimi sırasındaki testlerde hız, yükseklik, sıcaklık, konum gibi telemetri verilerini topluyor, analiz ediyor, saklıyor ve raporluyor. Önceden belirlenmiş yörünge takibi de dahil, çok çeşitli izleme seçenekleri bulunan Mobil Telemetri Yer İstasyonu ayrıca görev kontrol merkezleriyle orkestrasyon ve uzaktan yönetim sağlıyor.

Taşınabilir yer istasyonu, treylere monte Telemetri İzleme Anten Sistemi ve kontrol panelinden oluşuyor. İstasyon, hızlı kurulum/toplanma ve yüksek hareket kabiliyeti özellikleriyle kullanıcıya kolay kullanım imkanı sunuyor.

Profen Savunma AŞ Genel Müdürü Kamil Yüksel, AA muhabirine, şirketin 25'inci yılını kutlayan Profen Grup bünyesinde 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini söyledi.

Savunma sanayisine yönelik sistemler tasarlayarak, bunların kurulum ve devreye alma çalışmalarını yaptıklarını belirten Yüksel, bu kapsamda son olarak Mobil Telemetri Yer İstasyonu'nu geliştirmeye başladıklarını bildirdi.

Yüksel, bu alandaki ihtiyaçların dünyadaki sayılı yabancı üreticiden temin edilmesi dolayısıyla milli çözüme yoğunlaştıklarını dile getirerek, istasyonun yerlilik oranının yüzde 75'in üzerinde olacağını vurguladı.

Mobil Telemetri Yer İstasyonu için ilk siparişi Türk savunma sanayisinden aldıkları bilgisini veren Yüksel, istasyonla ilgili yurt dışı müşterilerle de görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Yüksel, yer istasyonu için yaklaşık 8 aydır ürün geliştirme faaliyeti yürüttüklerini ifade ederek, sistemi 2023 yılında kullanıma sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.