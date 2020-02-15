15 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk savunma sanayisi firmaları, Malezya Kara Kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe aracı projesindeki sorumluluklarını başarıyla yerine getirdi.
FNSS Savunma Sistemleri AŞ'nin, Malezya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe aracının tasarım, geliştirme, üretim ve lojistik desteğine ilişkin olarak Malezyalı iş ortağı DRB Hicom Defense Technologies Sdn Bhd. (DEFTECH) firması ile 2011'den bu yana yürüttüğü projenin sonuna gelindi.
Malezya Silahlı Kuvvetleri için 12 değişik konfigürasyonda 257 adet 8x8 Tekerlekli Zırhlı Muharebe Aracı AV8'in geliştirme ve üretimini kapsayan proje için yaklaşık 600 milyon dolarlık bedelle imzalandığı dönem, Türkiye'den tek kalemde gerçekleştirilen en büyük savunma sistemi ihracat sözleşmesiydi.
FNSS'nin Pars 8x8 Tekerlekli Zırhlı Aracı baz alınarak geliştirilen araçlar, FNSS ve DEFTECH mühendislerince Malezya'da üretildi.
Proje kapsamında, teslimatları yapan Malezyalı iş ortağı DEFTECH'e sorumluluğu altındaki ürün kalemlerini ve kitleri ulaştıran FNSS, Malezya'daki desteğini ise sürdürüyor. Araçların teslimatının ise bu yıl tamamlanması planlanıyor.
Askeri ve sivil alanda kullanılan platformlar için simülatör geliştiren, bu alanda Türkiye'ye liderlik eden HAVELSAN ise söz konusu araçlar için simülatör üretme sorumluluğu üstlendi.
Türkiye'de üretilen simülatör, Gemas'ta bulunan Kem Syed Sirajuddin askeri tesisine kuruldu. Kabul testleri için son entegrasyon faaliyetleri devam ediyor.
AV8 simülatörü 2 eğiticiden oluşuyor. Bunlardan birinde ileri sürüş teknikleri uygulanıyor. Araç 8x8 olduğundan her tekerin farklı süspansiyon sistemi ve devrilmeye karşı çeşitli önleme mekanizması bulunuyor. Bunlara yönelik ileri derecede sürücü eğitimleri gerekiyor. Bu eğitimler için oluşturulan büyük simülatör kabininde, gerçeği aratmayan bir sürüş deneyimi yaşatacak tüm koşullar sunuluyor.
Araçta bulunan silah, sensör ve kulenin komuta edilebilmesine yönelik olarak da daha küçük ikinci bir simülatör kabini bulunuyor. Bu 2 kabin eş zamanlı olarak kullanılabiliyor. Örneğin, birinde operatör otururken, diğerinde sürücü aynı görüntüyü, ekranı, taktik ortamı kullanarak eğitim gerçekleştirebiliyor.
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