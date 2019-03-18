18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belçika'da Axel Vervoordt Galerisi gibi dünya ölçeğinde bir sanat mekânında açılan 'Adolf Loos'un Suçu' başlıklı uluslararası güncel sanat sergisinde Türk sanatçılarının eserlerinin yer aldığı sergi büyük ilgi görüyor.
'Adolf Loos'un Suçu' sergisi, 20'nci yüzyılın başında mimarlık ve sanat dünyasına süsleme suçtur söylemiyle giren ve döneminde, mimarlığının yanında, eleştirmen yazar kimliğiyle de öne çıkan Adolf Loos'un modernliğe bakışına, seçilen sanatçıların yapıtları üzerinden, farklı yanıtlar vererek bu sorunlu söylemle hesaplaşırken, modernlik olgusuna yeni bakışlar ve açılımlar getirmeyi hedefliyor.
26 Mayıs'a açık kalacak olan 'Adolf Loos'un Suçu', ülkemiz sanatının modernden güncele uzanan sürecinden bir kesit sunuyor. Serginin açılışında konuşma yapan T-ONE Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Axel Vervoordt Galerisi gibi dünya ölçeğinde bir sanat mekânında, Alistair Hicks gibi önemli bir küratör tarafından hazırlanan böyle bir sergide Türk sanatçılarının da yer alıyor olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.
Demet Sabancı Çetindoğan, yaptığı konuşmada "Kültürel değerlerimizi uluslararası platformlara taşımak ve kültürlerarası sürekli ve kalıcı bir iletişim ve etkileşim sağlamak amacıyla iletişim, medya, sanat ve organizasyon çalışmalarında bulunmak ya da bu çalışmaları desteklemek" dedi.
Türk Sanatına ve Türk Sanatçılarına vermiş oldukları bu değerli desteklerinden dolayı Axel Vervoordt Galerinin kurucusu Boris Vervoordt ve küratör Alistair Hicks’e teşekkür belgelerini Sanat Komitesi Başkanı Sevda Elgiz ve Gastronomi Komitesi Başkanı Özlem Gençoğlu ile birlikte verdi.
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