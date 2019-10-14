14 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Saat ihracatı 2014'ten 2018'e yüzde 42 artarak 52 milyon 956 bin dolara ulaştı, Türkiye'de üretilen saatler Hong Kong'dan İsviçre'ye, Hollanda'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar geniş bir coğrafyada alıcı buldu.
Kişisel ihtiyaç ve kadın erkek aksesuar dünyasının vazgeçilmezi saatler, gerek küresel gerek ulusal düzeyde ticari faaliyetlere de konu oluyor.
Türkiye'de de bu alanda yapılan dış ticaretin hacmi artış gösterirken, özellikle ihracatta son 5 yılda ciddi bir ivmelenme kaydedildi.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, saatler, bunların aksam ve parçaları ihracatı 2014'te 37 milyon 268 bin dolar, 2015'te 34 milyon 914 bin dolar, 2016'da 34 milyon 194 bin dolar, 2017'de 45 milyon 886 bin dolar ve 2018 yılında 52 milyon 956 bin dolar olarak gerçekleşti. Böylece ihracat, anılan 5 yılın sonunda yüzde 42 artış göstererek toplamda 205 milyon 218 bin dolara ulaştı.
Aynı dönemde bu alandaki ithalat yüzde 17 geriledi. Öte yandan, bu yılın ocak-ağustos döneminde de 26 milyon 951 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
ÖNE ÇIKAN ÜLKELER
Ülkeler bazında değerlendirildiğinde 2014-2018 döneminde en fazla saat ihracatı yapılan ülke Hong Kong (55 milyon 494 bin dolar) oldu. Bu ülkeyi İsviçre (16 milyon 584 bin dolar) ve Hollanda (12 milyon 695 bin dolar) izledi.
İthalatta ise aynı dönemde İsviçre (655 milyon 360 bin dolar) ilk sırada yer alırken, Çin (649 milyon 731 bin dolar) ve Japonya (42 milyon 882 bin dolar) bu ülkeyi takip etti.
Geçen yıl sonu itibarıyla saatler, bunların aksam ve parçalarının 5 yıllık (2014-2018) toplam ihracat ve ithalatı yapılan (dolar) ilk 5 ülke şöyle:
|Ülke (ihracat)
|Tutar (ihracat)
|Ülke (ithalat)
|Tutar (ithalat)
|Hong Kong
|55.494.540
|İsviçre
|655.360.393
|İsviçre
|16.584.821
|Çin
|649.731.282
|Hollanda
|12.695.571
|Japonya
|42.882.323
|Birleşik Arap Emirlikleri
|9.299.375
|Almanya
|24.484.023
|Irak
|8.427.180
|Tayland
|14.762.395
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