Türk-Rus sinemacılar bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde Türk - Rus Sinema Sektörleri Paneli ile meslek profesyonelleri bir araya gelerek iki ülkenin sineması ve ortak yapım süreçleri hakkında konuştu

İstanbul Üniversitesi iş birliği ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Binası Doktora Salonu'nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve yapımcı, Avukat Burhan Gün'ün üstlendiği Türk - Rus Sinema Sektörleri Paneli'ne Türkiye'den CJ Entertainment Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aslan ile TRT1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, Rusya'dan ise yönetmen Anna Yanovskaya, yapımcı Egor Odintsov, yapımcı ve oyuncu Tatyana Yakovenko, yapımcı Victor Glukhov ve yapımcı Vladimir Ignatiev konuşmacı olarak katıldı.

Rus ve Türk Sineması arasında ortak yapım, dağıtım, iş birliği olanakları yaratmak amacıyla sinema profesyonellerini Rus Yapımcılar Birliği'nden çok değerli isimlerle buluşturan panelde iki ülkenin sinemacıları Rus ve Türk Sinema Sektörleri'nin güncel durumu hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulundular. Panel öncesi açılış konuşmasını yapan TÜRSAK Vakfı Başkanı Elif Dağdeviren festivaldeki 'Rusya ile Buluşma' temasını film gösteriminden öteye götürerek iki ülkenin iş birliklerinin gelişmesine yardımcı olacak bir oluşuma dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. İsmine yakışır bir şekilde uluslararası film yapımcılarının buluşma noktası olma hedefinin ilk adımının da İstanbul Üniversitesindeki bu panel olduğunu belirtti. Dünyanın bazı festivallerinde de böyle buluşmaların yapıldığını dile getiren Dağdeviren, "Biz TÜRSAK Vakfı olarak diğer festivallere göre bir farklılık yapıp sadece festivalde değil, sonrasında da bu buluşmaların takipçisi olacağız. İlerleyen yıllarda da festivalimize her sene başka ülkeleri çağıracağız ve sektör için bir buluşma ortamı yaratılmasını sağlamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Elif Dağdeviren'in konuşmasının ardından söz alan TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve panelin moderatörlüğünü de üstlenen Burhan Gün, "Sinemamızın en büyük sorunlarından biri yerellikten uluslararası ortama geçme konusu. Film ve dizilerimizin yurt dışına nasıl ihraç edildiği, ülkeler arasında ortaklığın yapılma koşullarını ve filmlerimizin o ülkelerde vizyona girme durumlarını panel ile öğrenmeye çalışacağız" diyerek sözü konuşmacılara verdi.

Panelde günümüz dünyasının değişiminin sinemaya da yansımasını belli başlı sebeplere dayandıran CJ Entertainment Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aslan günümüzün değişen sinema dünyasına dair veriler paylaştı ve değerlendirmelerini bu verilere dayandırdı. Türkiye ve Rusya gibi ülkelerde pazarın hızla büyüdüğünü söyleyen Aslan, Türkiye'de seyirci sayısı açısından son 10 yılda iki katın üzerinde büyüme olduğunu ve bu büyümenin yerli sinema sayesinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Dijital platformların da ortaya çıkmasıyla birlikte sinemanın bir değişime girdiğini belirten Aslan, kaliteli ve iyi hikayesi olan filmlerin öne çıkmasıyla seyircinin de bilinçlenerek daha nitelikli işlere ilgi gösterdiğini belirtti.

Rus Sineması'nın iç dinamikleriyle ilgili özellikle devlet kurumlarının çalışma prensibinden bahseden yapımcı Egor Odintsov, hükümetten sinemaya büyük destekler geldiğini ve bu konuda Kültür Bakanlığı ile Sinema Vakfı gibi iki devlet kurumundan hibe verildiğinin altını çizdi. Kültür Bakanlığı'nın daha çok sosyal veya ideolojik alandaki filmleri desteklediğini, Sinema Vakfı'nın ise ticari amaçlı filmlere destek verdiğini söyleyen Egor Odintsov, Rusya pazarının çok hızlı geliştiğini ve sinemanın da buna ayak uydurması gerektiğini ifade etti.